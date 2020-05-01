Kova ikilemde, Balık heyecan yaşayacak

İkili ve sosyal ilişkilerde yanılgıya açık olduğumuz bir hafta bizleri bekliyor. 4 Mayıs günü Venüs ile Neptün arasında zorlayıcı etkileşim olacak. İlişkilerde gerçeği görmemeniz söz konusu olabilir, bundan dolayı yeni bir ilişkiye başlamak veya mevcut ilişki ile ilgili karar almak için uygun bir haftada değilsiniz. Bağlılık ile bağımlılık arasındaki farkın iyi anlaşılması gerekiyor. İlişkilerine gerçekçi yaklaşanlar bu haftadan karlı çıkacaklar. Dünyada diplomatik ilişkilerle ilgili olarak da yanılsamalardan kaynaklanan sorunlar gündeme gelebilir. Bazı ülkeler arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına gelebilir.

SIRLAR ORTAYA ÇIKIYOR

7 Mayıs günü akrep burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Gizlenenlerin ve sırların ortaya çıkması söz konusu olabilir. İlişkilerde güç savaşlarından kaçınmakta fayda var. Şüphe, takıntı, kıskançlık ve intikam rüzgârları esebilir. Bu dolunayın etkisini dengelemek için, kendi içinize çekilmeniz, derinleşmeniz gerekiyor. Ortaya çıkacak olan krizleri de etkin bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Dünyada ülkeler arasında da güç savaşları ortaya çıkabilir. Paranoya ve güç takıntısı diplomatik ilişkilere zarar verebilir. Aynı zamanda Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim gerçekleşecek. Kendinizi ilham dolu ve yaratıcı hissedeceksiniz. Geleceğe dönük hayaller kurabilirsiniz. İdeallerine yönelik kararlar alabilirsiniz. Akrep dolunayının etkisini dengelemeyi başarırsanız, manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz. Kendi içinizde bir yolculuk yapabilirsiniz. Bu yolculuğu dua, meditasyon gibi ruhsal çalışmalarla besleyebilirsiniz.

DETAYCI VE TAKINTILI

2 Mayıs gününden başlayarak pazartesi gününe kadar ay başak burcundan geçiş yapacak. Daha detaycı ve biraz takıntılı olabilirsiniz. Olayları değerlendirirken büyük resmi görmenizde fayda var. Pazartesi ve Salı günleri ay terazi burcundan geçerken ilişkiler odak noktanızda olacak. Çarşamba günü akrep burcuna geçecek olan ay ile birlikte derinleşmeniz mümkün olacak. Cuma gününden itibaren kendinizi daha coşkulu hissetmeye başlayabilirsiniz.

KOÇ

Hafta sonu evde tamirat işleriyle uğraşabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi fazla yormamaya çalışın. Hafta başı ilişkileriniz gündeminizde olacak. Ortaklarınızla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Yeni sözleşme fırsatı karşınıza gelebilir. Hafta ortası borç ve alacak konuları ile ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor. Hafta sonuna doğru kendinizi keyifli hissedeceksiniz. Kendi kabuğunuza çekilmek ve kendinizle yüzleşmek isteyebilirsiniz.

BOĞA

Hafta sonu eğitim hayatınızla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Yurtdışı bağlantılı işleriniz gündeminizde olabilir. Hafta başı sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Hafta ortası ilişkileriniz konusunda temkinli olmalısınız. Gereksiz tartışmalardan kaçınmalısınız. Kıskançlık işleri daha beter bir hale getirebilir. Hafta sonuna doğru borç ve alacak konuları ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Rakiplerinizle ilgili ortaya çıkabilecek olan sorunları sakince çözmelisiniz. Sizi hayrete düşürecek haberler alabilirsiniz.

İKİZLER

Bu hafta günlük rutin işlerinizden sıkılabilirsiniz. Oldukça yoğun bir iş temponuz olabilir. Kendinizi çok yormamaya çalışın. Sağlığınıza özen gösterin. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili problem yaşayabilirsiniz. Hafta başı aşk hayatınızla ilgili gelişmeler olabilir. Sevgilinizden haberi alabilirsiniz. Hafta sonu kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek görebilirsiniz. Genel olarak derinleşmeniz gereken bir haftadasınız. Olaylara yüzeysel bakmadan gerçekçi çözümler üretmelisiniz. Takıntılı halleriniz size hata yaptırabilir.

YENGEÇ

Bu hafta aşk hayatınızla ilgili kritik gelişmeler yaşanabilir. Sevgilinizle kopma noktasına gelebilirsiniz. Alıngan ve kaprisli davranmamanız gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili sorumluluklar gündemde olabilir. Hafta başı ailenizden önemli haberleri alabilirsiniz. Ev içinde iyi vakit geçirebilirsiniz. Hafta sonuna doğru halletmeniz gereken işler olacak. Eve bir evcil hayvan almanız söz konusu olabilir. Genel olarak yalnız hareket etmeyi öğrenmeniz gereken bir dönemdesiniz. Sezgilerinize güvenmeniz gerekiyor. Kendi fikriniz doğrultusunda harekete geçmelisiniz.

ASLAN

Bu hafta ev ve emlak konularıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Halletmek istediğiniz bir miras konusu varsa bununla ilgili sorun yaşayabilirsiniz. Ailenizden destek alma konusunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Hafta başı iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Yeni sözleşmeler kapınıza gelebilir. Yeni bir araba almaya karar verebilirsiniz. Hafta sonu aşk hayatınız gündemde olacak. Sevgilinizle romantik saatler geçirebilirsiniz. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullanarak yeni projeler üretebilirsiniz. Artık hayatın sahnesine çıkma zamanınız geldi.

BAŞAK

Hafta sonu oldukça aktif olacaksınız. Hayatınıza yenilikler getirmek isteyebilirsiniz. Hafta boyunca iletişim konularında temkinli olmalısınız. Güç savaşlarından uzak durmaya çalışın. Sözleşmelerle ilgili iki kere düşünmenizde fayda var. Yakın çevrenizle ihtilaflar ortaya çıkabilir. Alıngan davranmadan önce onları dinlemeniz gerekiyor. Hafta başı maddi durumunuz ile ilgili önemli kararlar alacaksınız. Yeni yatırım fırsatları karşınıza çıkabilir. Kendinizi şanslı hissedebilirsiniz. Hafta sonuna doğru evde vakit geçirmek isteyeceksiniz. Dinlenmek size iyi gelecek. Genel olarak takıntıdan uzak durmanız gereken bir haftadasınız.

TERAZİ

Bu hafta maddi konularla ilgili kritik kararlar almanız gerekebilir. İkilemde kalabilirsiniz. Yatırım yapmak için risk taşıyan bir haftadasınız. Mümkünse bunları ertelemenizde fayda var. Hafta başı kendinize oldukça dinamik hissedeceksiniz. Yeni girişimler için enerjiniz yüksek olacak. Hafta sonuna doğru iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Önünüze yeni sözleşme fırsatları gelebilir. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Yakın çevrenizden bu projelerle ilgili destek görebilirsiniz. Genel olarak ilişkiler konusunda kendi isteklerinizi ortaya koyarak dengeyi bulmanız gerekiyor.



AKREP

Bu hafta sizin için oldukça önemli olacak. Hayatınızla ilgili değişim enerjisi mevcut ancak takıntı ve aşırı şüphe içeren negatif duygulara yenik düşmemeniz gerekiyor. Aksi taktirde kendinize güç savaşları içinde bulabilirsiniz. Ortaya çıkan krizleri etkin bir şekilde yönetmeniz gerekecek.



YAY

Hafta boyunca yalnız vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Korkularınızla yüzleşmek ve bağımlılıklardan arınmak için ideal bir haftadasınız. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmalısınız. Hayatınızdan bir kişiyi çıkartmanız söz konusu olabilir. Hafta sonu kariyerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Hafta başı yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili önemli gelişmeler olabilir. Cuma günü kendinizi oldukça enerjik hissedeceksiniz. Cesaretle yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak gerçekçi hedefler peşinde gitmeniz daha faydalı olacak.

OĞLAK



Bu hafta arkadaşlarınızla aranızda problemler ortaya çıkabilir. Sosyal çevrenizde önemli gelişmeler yaşanabilir. Kendinizi bir tartışmanın ortasında bulabilirsiniz. Ön yargılı ve şekilci davranmadan krizlere yönetmeniz gerekiyor. Hafta başı kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Hedeflerinizin peşinden giderken çok daha planlı olmak isteyeceksiniz. Patronlarınızdan destek görebilirsiniz. Terfi etmeniz söz konusu olabilir. Hafta sonuna doğru kendi kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. Yalnız vakit geçirirken kendinizi daha yaratıcı hissedeceksiniz.



BALIK

Hafta sonu evlilik ve ortaklık ilgili gelişmeler yaşayacaksınız. Evlenme teklifi alabilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Hafta boyunca ortaya çıkabilecek hukuki problemler konusunda temkinli olmalısınız. Eğer varsa yurt dışı bağlantılı işlerinizle ilgili problemler gündemde olabilir. Bunları gerçekçi bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Eğer eğitim alıyorsanız, dersleri sıkı tutmanız gereken bir haftadasınız. Hafta başı paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizde olabilir.



KOVA

Sevgili Kova burçları bu hafta kariyerinizle ilgili kritik gelişmeler yaşanabilir. Hedeflerinizle ilgili bazı gerçekleri fark ederek yön değiştirebilirsiniz. Hatta ikilemde kalabilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürleri ve patronlarınızla olan ilişkilerinizde gerilim ortaya çıkabilir.

