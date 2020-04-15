Kova gelecek planları yapmaya ağırlık verecek, aslan samimi duygularla net cümleler kuracak

KOÇ

Her konuda harekete geçmeden önce iki kere düşünün. Elinize çok fazla bilgi geçebilir, aralarında sır olarak saklanılması gerekenler olabilir. Paylaştığınız bilgilerin bazıları geleceğinizi etkileyebilir. Adil olunması gerekiyor. Bazı olaylardan şüphelenilmesi yerinde olabilir veya bazı konulardan şüphelenmenizi istemeyen kişiler var.

BOĞA

Uzun soluklu projelerinize yönelmenizde, başarmak için metodlarınızı uyarlamanızda fayda var. Tuhaf hareketler nedeniyle önünüzü görmekte zorlanabilir veya yanlış bir yöne ilerleyebilirsiniz. Ortaya çıkan şeyleri ya da mevcut durumu daha detaylı incelemeli veya ilerleyen zamanda oluşabilecek kayıp ve kazançlara odaklanmalısınız.



İKİZLER

İşbirliklerinizin yavaş gelişmesini tercih etmeli, eşitlik ilkesine önem vermelisiniz. Uzun zamandır görmediğiniz arkadaşlarınızı arayabilirsiniz. Eski tanıdıklarınızla iletişime geçmeniz mevcut durumunuzu daha iyi anlamanıza yardım edebilir veya bir sonraki adımınızı daha kolay kurgulayabilirsiniz.

YENGEÇ

Fiziksel, maddi veya duygusal konular ön planda. Her şeyin üst üste gelmemesi için teker teker ve planlı ilerlenmesi gerekiyor. Yapılacak çok iş olabilir, ama aşk hayatınıza veya keyifli aktivitelere de zaman ayırmalısınız. Sürekli iş odaklı olmanız bazı kişilerin size olan ilgisini azaltabilir. Önem verdiğiniz ilişkileri beslemeniz gerekiyor.



ASLAN

Salgın döneminden sonra seyahatler, genişleme veya maceralar ön planda olacak şimdiden bunların planları yapılıyor. Önünüzde çok fazla sayıda seçeneğiniz var. Aklınızı kullanmanız ve duygularınızı olaylardan bağımsız tutmanız durumunda sizi şanslı alanlara ve fırsatlara taşıyacak yararlı kararlar alabilirsiniz.



BAŞAK

Sanatsal çalışmalarınız, aşk hayatınız veya kendinizi ifade biçiminiz çok yakında tüm ilgiyi üzerinize çekmenizi sağlayabilir. Şu ana kadar ışıklar üzerinize çevrilmediyse istemediğiniz içindir. Eğlence amaçlı planlar yapabilirsiniz. İletişim ağınızı aktif tutmanız zaman içinde kazançlara neden olabilir.



TERAZİ

Sanatsal çalışmalarınız, aşk hayatınız veya kendinizi ifade biçiminiz çok yakında tüm ilgiyi üzerinize çekmenizi sağlayabilir. Şu ana kadar ışıklar üzerinize çevrilmediyse istemediğiniz içindir. Eğlence amaçlı planlar yapabilirsiniz. İletişim ağınızı aktif tutmanız zaman içinde kazançlara neden olabilir.



AKREP

Tüm proje veya işlerle aynı anda ilerlemek yerine, birini seçip o yoldan devam etmeniz yararınıza olur. İltifatlar veya hoşunuza gidebilecek cümleler her şeyi kontrol altına aldığınızı düşünmenize neden olmamalı! Bazı olayları yönlendirmeye veya sizden bir şeyler elde etmeye çalışan kişiler olabilir.



YAY

Arkadaşlarınızla, sevgilinizle ya da işle ilgili veya yaratıcı planlar üst üste gelebilir, çifte randevulardan kaçınmak için zamanınızı doğru kullanmalısınız. Yer değişimi veya belli bir arkadaşlık ilişkiniz kanalıyla farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Katılımda bulunmaya hazır olmanız pozisyonunuzu güvence altına almanızı sağlayabilir.



OĞLAK

Mali veya duygusal işleriniz ya da iş birlikleriniz ilgi gerektirebilir. Çevrenizdeki kişilerin hareketleriyle ilgilenmek yerine, ilişkilerinize odaklanmanızda fayda var. Alışılmadık kaynaklardan baskı söz konusu. Karşınızdaki kişileri dinlemeye istekli görünmeli, ama asıl, anlaşıldığınızdan emin olmalısınız.



KOVA

İniş çıkışlı hareketleri olan kişilere gerçekçi yaklaşmanız daha mutlu olmanızı sağlayabilir. İlgi alanlarınızı veya arkadaşlık ilişkilerinizi genişletebilirsiniz. Jest veya yardım arayışındaysanız, alışılmadık yerler ilham verebilir. Sizden çok fazla şey bekleyen veya talepleri bulunan kişiler olabilir, mesafede kalmalısınız.



BALIK

Sağlık açısından sıkıntı olmayan bir süreçtesiniz. Şu günlerde bir yıldız gibi parlıyorsunuz, herkes sizi takip edebilir. Trendleri siz yaratıyorsunuz, bazı değişiklikler yapmanız insanların düşüncelerini veya bazı işlere yaklaşımını değiştirebilir. Evinize, çevrenize ve yaşam tarzınıza yatırım yapmalısınız.

