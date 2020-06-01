Köşeyi Dönen Adam filmi ekranlarda... Bir Kemal Sunal klasiği olan Köşeyi Dönen Adam filminin konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz’ın oturduğu filmin başrollerinde usta komedyen Kemal Sunal, Meral Orhonsoy ve Ali Şen yer alıyor. Duayen oyuncuların yer aldığı filmin senaryosunu ise Müjdat Gezen ile Umur Bugay kaleme aldı. Filmin konusu şöyle: Fakir ve yalnız bir adam olan Adem hayatını odacılık yaparak idame ettirmektedir. Hayattaki tek emeli aşık olduğu kadın Şükran'la evlenmek olan Adem bir gün yurtdışından gelen bir havadisle talihinin döndüğünü hisseder. Adem'in yurtdışında yaşayan amcası hayata veda etmiştir ve yeğeni Adem'e miras bırakmıştır. Haberi alan çevre ahalisi daha önce dikkate bile almadığı Adem'i bağrına basar. Hepsi türlü sahte hareketle Adem'in gönlünü kazanmaya çalışırken daha önce bu evliliğe yanaşmayan Şükran'ın babası bile bu evliliğe razı gelmiştir. Ancak Amerika'dan gelen miras herkesi büyük bir şoka uğratacak cinstendir.