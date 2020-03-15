Koronaya selam önlemi

Ünlüler korona virüs önlemleri için sık sık ellerini yıkayıp, dezenfektan ürünleri kullanırken sosyal hayatlarında da önlemlerini aldı. Zorlu’da görüntülenen Sinan Akçıl ile Kadir İnanır, dostlarını görünce ellerini uzatmazken Şebnem Bozoklu da ‘Gel Dese Aşk’ dizisinde sette herkesin maske kullandığını söyledi. Ayrıca birçok tiyatro oyunu ve konserler de bakanlığın açıkladığı öneriler doğrultusunda iptal edilmeye devam ediliyor.

Korona selfie

Sibel Can, yeni albüm çalışması için Mustafa Ceceli ile stüdyoda bir araya geldi. İkili korona önlemi de almayı ihmal etmedi. Yan yana fotoğraf çektirmek istemeyen ikili, camın iki tarafından selfie yaptı.



Ahu Yağtu da koronadan korunmak için maskesini takarken artık insanlarla selamlaşmadığını söyledi.

