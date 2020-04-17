Koronavirüsten korunurken zehirlenmeyin

Gıda, su, temel ihtiyaç, ne alıyorsak paketli paketsiz her şeyi daha titizlikle temizler olduk. Ancak, temizlik malzemeleri doğru kullanılmadığında ciddi sorunlara yol açan, solunum yoluyla zehirlenmelere kadar birçok zararı olabilecek kimyasallar içeriyor. Medline Sorumlu Müdürü Dr. Koray Akay, “Temizlik maddeleri karıştırılarak kullanılırsa, dozu artırılırsa ya da suyla karıştırılmadan uygulanırsa zehirlenmelere neden olabiliyor. Örneğin, sıkça yapılan hatalardan biri, banyo veya lavabo gibi kapalı bir alanı temizlerken önce çamaşır suyu sonra su dökmeden üzerine tuz ruhu dökülmesidir. Kişinin bu kimyasal karışımını güçlü bir şekilde soluması zehirlenmesine sebep olabilir” dedi.