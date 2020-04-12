Koronavirüste bir belirti de göz ağrısı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının belirtileri arasında göz sorunlarının da olduğu ortaya çıktı. Veni Vidi Göz Grup Medikal Direktörü Op. Dr. Ertan Sunay, “Geçen hafta hastanemize gözünde ağrı ve kanlanma şikayetiyle başvuran bir hastamızda bu duruma önce bir anlam veremedik. Muayenesinde bir hastalık bulamadık. Bu sürede kişiyi yakın takibe alarak, karantina koşulları hakkında bilgilendirerek, evine gönderdik. Günlük takibimiz sırasında, hastamızın ani başlayan yüksek ateş ve öksürük nedeniyle hastaneye yatırıldığını, Covid-19 testinin de pozitif çıktığı bilgisini aldık, neyse ki bu hastamız hızla iyileşerek evine döndü” dedi.

BİLİMSEL SONUÇ



Op. Dr. Sunay, “Uluslararası ve Türkiye’deki Covid-19 pandemi hastanelerindeki doktor meslektaşlarımız ile bağlantı kurarak hastaların göz belirtileriyle ilgili hızlı bir konsültasyon süreci başlattık. Uluslararası makaleler, tüm bilimsel araştırmalarımız ve meslektaşlarımız ile yapmış olduğumuz görüşmeler bize gösterdi ki her 3 Covid-19 hastasının birinde göz rahatsızlıkları belirtisi oluşmuş. Durumu yeniden değerlendirdiğimizde, hastanın en baştaki o nedensiz görünen göz ağrısı ve kızarıklığının Covid19 sonucu olduğunu anladık” diye ekledi.

GOOGLE’DA EN ÇOK ARANANLARDA



Siber veri analisti Stephens Davidowitz’un, Google arama motorunda Covid19 salgınında en çok etkilenen ülkelerde son aylarda en sık aranılan sözcüklerin neler olduğuna baktığında “göz ağrısı” ve “koku alamama” kelimelerini en yukarılarda gördüğünü belirten Op. Dr. Ertan Sunay, “Çünkü korona virüse yakalanan hastalar kendilerinde ilk olarak bu belirtileri hissediyor ve bunu Google üzerinden araştırmaya başlıyorlar” diye konuştu ve ekledi: Göz ağrısı, göz sulanması, gözün akında kanlanma ya da gözde yanma hissinden herhangi birinin görülmesi halinde göz doktorunuz ile temasa geçmenizin faydası olacağını düşünüyoruz. Göz doktorunuz bu konuyla alakalı size tüm bilgilendirmeyi yapacak ve gerekli gördüğü durumlarda sizleri test için pandemi hastanelerine yönlendirecektir.”