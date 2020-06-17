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  3. Koronavirüste ağız ve boğazı korumanın etkisi ispatlandı
17 Haziran 2020 Çarşamba 18:47 | Son Güncelleme:

Koronavirüste ağız ve boğazı korumanın etkisi ispatlandı

Koronavirüste ağız ve boğazı korumanın etkisi ispatlandı

Prof. Dr. Erdem Yeşilada; İtalya'da COVID-19 virüsü ile yapılan klinik çalışmayı yorumladı.

COVID 19 ile mücadelenin başladığı ilk günden bu yana koruyucu tedbirlerin önemine dikkat çeken, öncelikle ağız ve boğaz bölgesinin korunması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Erdem Yeşilada, İtalya’da COVID 19 pozitif vakaları üzerinde yapılan bir klinik çalışmanın bunu bir kez daha kanıtladığının altını çizdi. Prof. Dr. Yeşilada; “Karantinanın aşamalı olarak kaldırıldığı ve normal düzene geçmeye çalıştığımız bu dönemde toplu taşıma, AVM, market gibi yerlere giderken ağzınıza bu pastillerden birer tane atarak hem kendinizi koruyabilir hem de virüsün bulaşmasını engelleyebilirsiniz” uyarısında bulundu.

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