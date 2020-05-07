Koronavirüse karşı kırmızı beslenme önlemi

Ramazan ayı bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde geçerken oruç tutanlar bir yandan bağışıklık sistemini de güçlü tutacak besinler tüketmeye çalışıyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, uzun süre aç ve susuz kalınması durumunda vücudu koruyan besinlerin daha çok kuru fasulye, nohut, mercimek gibi tahıl grubu gıdalar olduğunu belirterek “Bu gıdalar hem sindirim sırasında vücudun daha az su harcamasını sağlar hem de daha önceden aldığımız mide ve bağırsakta depolanan suyun korunmasına yardımcı olurlar. Tahılların sindirimi uzun sürdüğü için kan şekerinin aniden yükselmesine de sebep olmazlar. Tokluk süresini uzatmak için bir diğer önemli nokta ise ekmek seçiminde tercihin tam tahıllı ekmeklerden yana olmasındadır” diye konuştu.

SARIMSAK VE SOĞAN YİYİN

Koronavirüse karşı antioksidan içeriği yüksek renkli sebze ve meyveler tüketilmesi önerisinde de bulunan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gürkan Taşkale, “Çilek, yabanmersini, taze kırmızıbiber, kırmızı pancar gibi kırmızı renkli meyve sebzeler, maydanoz, yeşilbiber, roka gibi yeşil yapraklı tüm sebzeler, sarımsak soğan gibi antioksidan içeriği yüksek gıdalar tüketilebilir. Ceviz bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etki gösteren besinlerden biridir. Haftada 2-3 kez günde 3-4 ceviz yenilebilir” dedi.

KAN ŞEKERİNİZİ DENGEDE TUTUN

Ramazan beslenmesinde kan şekeri dalgalanmalarını önlemenin de önemli olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Taşkale şunları söyledi: “Öğünlerde sebze yemeklerine ağırlık verilmelidir. Şeker oranı düşük olduğu için hem posa değeri hem de vitamin ve mineral değeri yüksek olan yeşil veya kırmızı yapraklı sebzelerin her türlüsü mevsimine göre uygun şekilde tüketilmelidir. Pırasa, ıspanak, enginar, kuşkonmaz, taze kabak, taze fasulye faydaları bu yönde bilinen zeytinyağlısından etlisine kadar geniş yelpazede kullanılan sebzelerdir.”