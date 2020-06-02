Koronavirüse karşı gözleri de korumalı

Covid-19’un gözlerden bulaşmasını engellemek için kişisel hijyen büyük önem taşıyor.

KORUYUCU GÖZLÜK ŞART



Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya “Eller doğru biçimde temizlenmediğinde ağız, burun ve göze götürülürse koronavirüs bulaşma riski yüksek olabilmektedir. Bu sebeple sağlık çalışanlarının, marketlerde görev alanların, bankacıların yani insanlarla yoğun temasta olan kişilerin görev başındayken koruyucu gözlük, yüz siperliği ve maske kullanması gerekmektedir. Bir insan gün içerisinde binlerce kez ellerini yüzüne götürebilmektedir ve bu da virüslerin bulaşmasını kolaylaştırmaktadır” dedi.

BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN



“Koronavirüs konjonktivit belirtisi göstermez” söylemi doğru olmamakla birlikte az sayıda hasta bu belirtileri yaşayabilir. Bazı kişiler asemptomatik olabilir. Yani ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bilinen belirtileri olmayan koronavirüslü kişilerde sadece konjonktivit belirtileri de görülebilmektedir. Bununla ilgili yapılan yeni klinik çalışmalar mevcuttur. Konjonktivitin belirtileri şu şekilde sıralanabilir: “Gözlerin kanlanması, çapaklanma, sulanma, kızarıklık, kaşıntı, gözlerde yanma ya da batma, kirpiklere yapışan iltihap, göz kapağında veya zar yapıda şişlik, alt göz kapağı içinde foliküller.”