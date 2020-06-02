Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7065
  • 7,5076
  • 372.252
  • 108097
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Koronavirüse karşı gözleri de korumalı
02 Haziran 2020 Salı 23:29 | Son Güncelleme:

Koronavirüse karşı gözleri de korumalı

Koronavirüse karşı gözleri de korumalı

Koronavirüs, gözlerden de bulaşabiliyor. Ayrıca gözde ortaya çıkan kanlanma, çapaklanma, kızarıklık gibi bazı belirtiler koronavirüse işaret edebiliyor.

Covid-19’un gözlerden bulaşmasını engellemek için kişisel hijyen büyük önem taşıyor.

KORUYUCU GÖZLÜK ŞART

Memorial Şişli Hastanesi Göz Merkezi’nden Doç. Dr. Abdullah Özkaya “Eller doğru biçimde temizlenmediğinde ağız, burun ve göze götürülürse koronavirüs bulaşma riski yüksek olabilmektedir. Bu sebeple sağlık çalışanlarının, marketlerde görev alanların, bankacıların yani insanlarla yoğun temasta olan kişilerin görev başındayken koruyucu gözlük, yüz siperliği ve maske kullanması gerekmektedir. Bir insan gün içerisinde binlerce kez ellerini yüzüne götürebilmektedir ve bu da virüslerin bulaşmasını kolaylaştırmaktadır” dedi.

BU BELİRTİLERİ ÖNEMSEYİN

“Koronavirüs konjonktivit belirtisi göstermez” söylemi doğru olmamakla birlikte az sayıda hasta bu belirtileri yaşayabilir. Bazı kişiler asemptomatik olabilir. Yani ateş, nefes darlığı, öksürük gibi bilinen belirtileri olmayan koronavirüslü kişilerde sadece konjonktivit belirtileri de görülebilmektedir. Bununla ilgili yapılan yeni klinik çalışmalar mevcuttur. Konjonktivitin belirtileri şu şekilde sıralanabilir: “Gözlerin kanlanması, çapaklanma, sulanma, kızarıklık, kaşıntı, gözlerde yanma ya da batma, kirpiklere yapışan iltihap, göz kapağında veya zar yapıda şişlik, alt göz kapağı içinde foliküller.”


ABD ordusu harekete geçti! Başkente yığınak yapılıyor
Hafter'e bir darbe daha... Bırakıp kaçtılar!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu 24 TV'nin konuğu olacak
Fenerbahçe'de Max Kruse krizi...
ABD basını olayları nasıl görüyor? Yusuf Özkır açıkladı
Şehitliklerde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Şehitliklerde aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı!

Dünyanın en ateşli stadyumlarını açıklandı! Türkiye'den hangi takım listede?

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Sınavdan önce o besinler zehirlenmeye neden olabilir!

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti

Bakan Soylu'dan Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti