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Koronavirüse aile yumruğu

Koronavirüse aile yumruğu

13 yaşındaki Eylül Aslan, Dünya Muay Thai Dünya Şampiyonası'na katılacaktı. Turnuva ertelenip, spor salonları da kapanınca çözümü babası buldu. Araba lastiğini kum torbası, su şişelerini de ağırlık yapan Aslan Ailesi ‘Virüsle böyle mücadele ediyoruz' dedi.

HER GÜN İKİ SAAT ANTRENMAN

Antalya’da, koronavirüs nedeniyle dünya şampiyonluğunu kazanma hayalini ertelemek zorunda kalan Eylül Aslan'a (13) destek olmak için evini spor salonuna dönüştüren babası Adil Aslan, araba lastiğini kum torbası, su şişelerini de ağırlık olarak kullanarak her gün oğlu Azad ve kızı Eylül’e antrenman yaptırıyor.

ANNEDEN TEZAHÜRATLI DESTEK

Apartman merdiveninde koşan, çatıda egzersiz hareketleri, bahçede de kum torbalarına yumruk atan baba ve çocuklarına anne Şükran Aslan da tezahürat yaparak destek veriyor.

SPOR YAPARAK KORUNUYORUZ

Apartman merdiveninde koşan, çatıda egzersiz hareketleri, bahçede de kum torbalarına yumruk atan baba ve çocuklarına anne Şükran Aslan da tezahürat yaparak destek veriyor. Milli takım formasıyla geçen yıl Antalya'da düzenlenen Avrupa Muay Thai Federasyon Kupası'nda altın madalyanın sahibi olan Eylül, “Virüse karşı spor yaparak korunuyoruz” dedi.


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