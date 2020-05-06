Korona var ciğerim
Sahuru kebapsız yapamayan Şanlıurfalılar virüs salgınını da, sosyal mesafeyi de unutarak ciğercilere akın etti. Gece yarısı kebapçıda sıraya giren vatandaşların yüzlerinde maske olmaması dikkat çekti.
SICAK SICAK YİYEBİLMEK İÇİN
Kebap diyarı Şanlıurfa'da, ramazan ayında çok tüketilen ciğer kebabı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, paketlenerek evlere servis ediliyor. Gece yarısından sonra ciğerci tezgahlarına gidenler, ocaklarda pişen kebapları soğumaması için paketleyip evlerine götürüyor ya da tezgah başında tüketiyor.
YER: URFA, SAAT: 03.00
VİRÜSE KARŞI KORUYORMUŞ
Yoğunluğa şaşırmadığını söyleyen kebap ustası Mustafa Taşkıran ‘İftardan sahura kadar ciğer tezgahı hiç durmaz, bu sene sadece paket servis yapıyoruz. Sokaklar bomboş, ciğer tezgahları tıklım tıklım. Biz kebapsız yapamayız’ dedi. Müşteriler de ‘Ciğer yedikçe bağışıklığımız güçleniyor, koronavirüs bu sayede bize dokunamıyor’ dedi.