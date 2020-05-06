Korona var ciğerim

SICAK SICAK YİYEBİLMEK İÇİN

Kebap diyarı Şanlıurfa'da, ramazan ayında çok tüketilen ciğer kebabı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, paketlenerek evlere servis ediliyor. Gece yarısından sonra ciğerci tezgahlarına gidenler, ocaklarda pişen kebapları soğumaması için paketleyip evlerine götürüyor ya da tezgah başında tüketiyor.

YER: URFA, SAAT: 03.00

VİRÜSE KARŞI KORUYORMUŞ

Yoğunluğa şaşırmadığını söyleyen kebap ustası Mustafa Taşkıran ‘İftardan sahura kadar ciğer tezgahı hiç durmaz, bu sene sadece paket servis yapıyoruz. Sokaklar bomboş, ciğer tezgahları tıklım tıklım. Biz kebapsız yapamayız’ dedi. Müşteriler de ‘Ciğer yedikçe bağışıklığımız güçleniyor, koronavirüs bu sayede bize dokunamıyor’ dedi.