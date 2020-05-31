Korona stresi kas ağrısı yapıyor

Bu son zamanlarda yaşadığımız ağır stres, kaslarda büyük bir gerilime yol açarak adale ağrılarına neden oluyor. Avrasya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, “Stres, kaslarda gerginliğe ve zorlanmaya sebebiyet veriyor. Zorlanmış adalelerde tetik noktaların oluşumu daha fazla oluyor. Bu durum kişinin uyku sorunları çekmesine, uyku sırasında rahat bir dinlenme pozisyonu bulunamamasına neden olabiliyor. Uyku sırasındaki yatış pozisyonu değişikliği bir tetik noktayı uyararak, ağrı oluşmasına, uykudan uyanmaya ve zamanla kronik uyku problemlerine yol açıyor” dedi.