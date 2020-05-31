31 Mayıs 2020 Pazar 22:49 | Son Güncelleme:
Korona stresi kas ağrısı yapıyor
Stres, korona korkusu ve endişesiyle bir araya geldiğinde kişiler üzerinde hem psikolojik hem de fizyolojik etkilere yol açıyor.
Bu son zamanlarda yaşadığımız ağır stres, kaslarda büyük bir gerilime yol açarak adale ağrılarına neden oluyor. Avrasya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Özgür Ortak, “Stres, kaslarda gerginliğe ve zorlanmaya sebebiyet veriyor. Zorlanmış adalelerde tetik noktaların oluşumu daha fazla oluyor. Bu durum kişinin uyku sorunları çekmesine, uyku sırasında rahat bir dinlenme pozisyonu bulunamamasına neden olabiliyor. Uyku sırasındaki yatış pozisyonu değişikliği bir tetik noktayı uyararak, ağrı oluşmasına, uykudan uyanmaya ve zamanla kronik uyku problemlerine yol açıyor” dedi.