Korona rehberi

GİTTİĞİ YERLER, TARİH VE SAATLERİ DE VAR



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde teknisyen olarak görev yapan Bülent Menteşe, koronavirüs için ilginç bir önem geliştirdi ve günlük tutmaya başladı. Salgının başladığı ilk günden bu yana sabah evden çıktıktan sonra, görüştüğü kim varsa tarih ve saatiyle birlikte not alan Menteşe not tutmanın, herhangi bir enfekte olma durumu karşısında karantina için büyük önem taşıyacağını söyledi.

2 METRE YAKININDAKİ HERKESİ YAZIYOR



Menteşe, 'Bakanımız, 'Virüs bulaşan hastamızın geçmişe dönük olarak gittiği yerleri, iletişim kurduğu insanları araştırıyoruz' dedi. Ben de bu bilgiler ışığında günlük tutmaya başladım. 2 metre alanımdaki insanları not alıyorum. Bunları bir enfekte olma durumunda günlüğe bakarak iletişim halinde olduğum kişileri de bulurlar. Böylelikle virüsün yayılmamasını önleriz" dedi.