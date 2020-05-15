Korona korkusuyla üfürükçüye gittiler! Mahalleye virüs üfürdü

KAYSERİ TABİP ODASI UYARIYOR



Kayseri'de koronavirüsten korunmak için üfürükçüye giden mahallede üfürükçünün virüslü olduğu ortaya çıktı. Virüsün yayılması nedeniyle mahalle karantinaya alınırken, Kayseri Tabip Odası, vatandaşlara "Üfürükçüye gitmeyin" uyarısında bulundu.

TEMAS EDEN HERKESİN TESTİ POZİTİF



İsim ve belde açıklamak istemeyen yetkililer, “Bir otobüs şoförü virüsü üfürükçü olarak tabir ettiğimiz sözde, 'okuyup-üflemesi kuvvetli' olan bir kadın. Mahalleli bu kadına giderek virüsün bulaşmaması için kendilerine dua etmesini istiyor. O kadınla temas kuran herkesin testi pozitif çıktı” dedi.