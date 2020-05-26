Koridorda yürüyün, su şişesiyle egzersiz yapın

Covid-19 pandemisi nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi için günün büyük bölümünün evde izole bir şekilde geçirilmesinin kilo alımına neden olabileceğine dikkat çeken Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu “Her türlü fiziksel aktivite ve egzersiz programı kişinin yaşı, kondisyon seviyesi, eşlik eden hastalıkları, tercih ve olanaklarına göre bireyselleştirilmesi uygun olur. Covid-19 pandemisi nedeniyle gününü evde geçirenler, ev içinde kendisine uygun olan ev koridorunda yürüyüş yapma, sandalyeye oturup kalkma, çiçek bakımı ile uğraşma, su şişesi gibi basit ağırlıklar ile kas güçlendirici egzersizler yaparak obezite gelişme riskini azaltabilirler” diye konuştu.