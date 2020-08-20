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20 Ağustos 2020 Perşembe 20:53 | Son Güncelleme:

Koray Avcı: Kadının olmadığı yerde şarkı olmaz

Koray Avcı: Kadının olmadığı yerde şarkı olmaz

Koray Avcı, Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi.

KerkiSolfej organizasyonuyla sahne alan sanatçı pandemi döneminde şiir yazdığını ve ilerleyen zamanlarda şiir kitabı çıkaracağını belirtti. Konser sırasında kadına şiddet konusuna dikkat çeken Avcı, “Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz, kadının olmadığı yerde hiçbir şey olmaz” dedi. 

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