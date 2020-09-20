Köpekleri sopayla kovalıyor! Anne korumasında olimpiyat hazırlığı

Köyde koşular yapıp, bahçe duvarlarından atlayarak antrenmanlarını sürdüren 3 bin metre engelli koşucusu Özlem Kaya, peşinden koşan köpeklerden ise yanından hiç ayrılmayan annesi Tükaz Kaya koruyor.

Göle ilçesine 21 kilometre mesafedeki Yağmuroğlu köyünde yaşayan Tükaz- Fahrettin Kaya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olan ve 3'üncü kez Olimpiyatlara katılmaya hak kazanan Özlem Kaya, en büyük destekçisinin annesi olduğunu söyledi. Özlem “Annem her gün benimle yaklaşık 8 kilometre yol yürüyor. Elindeki sopayla beni köpeklerinden koruyor" dedi.

Özlem'in 10 yaşındaki iken babasını kaybettiğini ifade eden anne Tükaz Kaya “Koştuğu için köpeklerin dikkatini çekiyor. Köpekler kızımı kovalamaya başlayınca karşılarına ben çıkıyorum. Kızım için canımı veririm" dedi.