Komşuların üretim başarısı

İlçe Belediyesi'nin yardımlarıyla Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni kuran kadınlar, Belediye Başkanı İsmail Özay tarafından tahsis edilen 10 dönümlük tarlada salçalık domates ve biber yetiştirdi. Yaz döneminde ürettikleri biber ve domateslerin bir kısmını satışa sunan kadınlar, bir kısmıyla da ev yapımı salça hazırladı.

