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21 Ekim 2020 Çarşamba 20:26 | Son Güncelleme:

Komşuların üretim başarısı

Komşuların üretim başarısı

Burdur'un Kemer İlçesi'nde aynı mahallede yaşayan 14 kadın, yetiştirdikleri ürünleri pazarlayabilmek için harekete geçti.

İlçe Belediyesi'nin yardımlarıyla Kemer Asarcık Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni kuran kadınlar, Belediye Başkanı İsmail Özay tarafından tahsis edilen 10 dönümlük tarlada salçalık domates ve biber yetiştirdi. Yaz döneminde ürettikleri biber ve domateslerin bir kısmını satışa sunan kadınlar, bir kısmıyla da ev yapımı salça hazırladı.

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