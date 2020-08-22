Komandolar maça geldi

HİÇ ZAMAN KAYBETMEDİLER



Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Karadiğin Köyü’nde devriye görevini yaparken, köyün girişinde futbol oynayan çocuklar asker ağabeylerinden forma, spor ayakkabı ve futbol topu istedi. Çocukların bu istekleri İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halil Altıntaş'a iletildi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER YAŞANDI



Söz konusu ihtiyaçların tamamlanmasının ardından Albay Altıntaş, kentteki komando timi ile köye gidip çocuklara aldıkları hediyeleri verdi ve askerlerin çocuklarla maç yapmasını sağladı. Albay Altıntaş, kaleye geçti, jandarma komando timi de çocuklarla kıran kırana futbol oynadı. Maç sırasında eğlenceli anlar yaşanıp renkli görüntüler oluştu.

Komandolarla maç yapan 9 yaşındaki Çayan Aydoğdu "Asker ağabeylerimizden forma istemiştik, bize sürpriz yapıp getirdiler. Daha sonra komandolarla maç yaptık" ifadesini kullandı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki arama kurtarma köpeği 'Bulut' çocuklara gösteri yaptı. Gösteri sonrası çocuklar arama kurtarma köpeğini uzun süre severek ilgi gösterdi.