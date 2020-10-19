Kolon kanseri riskini doğru beslenerek azaltın

Ülkemizde de çok sık görülen bu kanser türüne, genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları, alkol ve sigara kullanımı neden oluyor. Ancak beslenme düzenine dikkat edildiğinde kolon kanserine savaş açılabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Sökmen, "Kanserler üzerine yapılan araştırmalar, az posalı gıda tüketen toplumlarda kolon ve rektum kanserlerinin daha yaygın olarak görüldüğünü ortaya çıkarmıştır. Yüksek posalı besinler, daha hacimli atık maddesi oluşturarak kanser yapıcı maddelerin hızla dışkıyla atılmasını sağlar ve kanser riskini azaltır. Bu nedenle kolon kanserine karşı bol posalı besinler tüketmeye özen gösterilmelidir" diyor.