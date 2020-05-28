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  3. Kolon kanseri önlenebilir bir hastalık
28 Mayıs 2020 Perşembe 23:00 | Son Güncelleme:

Kolon kanseri önlenebilir bir hastalık

Kolon kanseri önlenebilir bir hastalık

Kolon kanseri ülkemizde kadınlarda 3., erkelerde ise 2. sıklıkta görülen, erken tanı ile etkin bir şekilde tedavisinin yapılabildiği önemli bir halk sağlığı problemidir.

Kolon kanserinin diğer kanserlerden ayıran en önemli özelliklerden birisi erken tanı şansının olmasıdır. Doç. Dr. Erdem Akbal, “Hiç şikayeti olmayan hastalarda kolon kanseri için tarama zamanında yapılmazsa, şikayet oluşana kadar hastalık genellikle ilerlediği için bu hasta gruplarında beklenen yaşam süreleri daha kısa olmaktadır. Bununla birlikte kalın bağırsaktaki yerleşim bölgesine göre değişik şikayetlere de neden olabilir. Kanama kabızlık karın ağrısı karında şişlik bağırsak alışkanlıklarında değişiklik ya da dışkının şeklinde olan değişiklikler, halsizlik yorgunluk kilo kaybı ve demir eksikliği de kolon kanserinin bulguları arasındadır” dedi.

TARAMA KİMLERE YAPILMALI?

50 yaşın üzerinde olan kişilerde herhangi bir şikayeti olmasa dahi kolon kanseri taraması yapılması önerilmektedir. Ailesinde kolon kanseri bulunan kimselerde ise genellikle 40 yaşında taramaya başlanılmaktadır.   


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