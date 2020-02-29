Kolesterolün ilacı sarımsak tozu

Kolesterol, vücudumuzun tüm hücrelerinde bulunan bir kan yağıdır. Hayati fonksiyonları yerine getirmek ile görevli olan kolesterolün eksikliği fonksiyon bozukluğuna, çocuklarda gelişim bozukluğuna sebep olabilir. Bununla birlikte kolesterolün yükselmesi ise kalp ve beyin damarlarında tahribata sebep olur. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için doğru olan kolesterolün seviyesinin kabul edilebilir bir sınırda olması gerekir. Bu noktada imdada 'sarımsak tozu' yetişiyor. Sarımsak tozu özellikle düşük LDL diğer adıyla kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda HDL yani iyi kolesterolü artırır.

KANSER DÜŞMANIDIR



Doymuş yağların çok sık tüketildiğinde kolesterol düzeylerinde yükselmeye yol açar. Bu da ateroskleroz gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Sarımsak tozu özellikle kolesterol hastalarına önerilir. Kolesterolü dengeleyen en etkili çözümlerden biridir. Sarımsak tozu, doğal olarak kan insülin düzeylerini yükseltmeye yardımcı olur. Yüksek kan şekeri için ideal bir çözümdür. Özellikle diyabet belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olmak için şeker hastalarına önerilir. Sarımsak tozu kanser hücrelerine karşı tam bir kalkan görevi üstlenmektedir. Vücuttan serbest radikallerin ve zararlı toksinlerin atılması konusunda oldukça etkili olan sarımsak tozu bu maddeleri vücudumuzdan uzaklaştırmakla kalmayıp süreci hızlandırarak çok daha kısa süre içerisinde atılmasını sağlamaktadır.

EVDE KENDİNİZ YAPABİLİRSİNİZ



Sarımsağın kendi kadar faydalı olan tozunu elde etmek son derece kolaydır. Dilediğiniz kadar sarımsağı temizleyip, dişleri mümkün olduğu kadar ince dilimler halinde doğrayın. Sonra ince bir tülbent içinde süzgece alıp güneşte kurutun. İyice kuruyan ya da fırınladığınız sarımsakları bir baharat öğütücüsünde, doğrayıcıda ya da havan içinde ezerek toz haline getirin.

BRONŞİTE ÇARE



Sarımsak tozu iltihapla mücadeleye yardımcı olan en etkili anti inflamatuar ajanlardan biridir. Bu nedenle bronşit ve rinit gibi enflamatuar bozuklukların tedavisinde oldukça yaygın olarak kullanılır. Sarımsak içerisinde bulunan sülfür bileşikleri ile pek çok sağlık sorunun tedavisinde etkilidir. Oldukça besleyici birçok vitamin ve mineraller içerir. Bu içeriğiyle oldukça sağlıklı bir besindir. İçerisindeki yararlı bileşenler ile genel sağlığı da korur.