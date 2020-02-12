Kolesterolün ilacı sarımsak tozu 

Yemek ve salatalara katılan sarımsak tozu kolesterole çare oluyor. Taze sarımsakların kurutulup öğütülmesi sonucunda tuzla karıştırılması sonucu elde edilen bir ürün olduğu için sarımsak tozuyla yapılan yemeklerin tuz miktarına dikkat etmek gerekir. Sarımsak tozu sarımsaktan üretildiği için sarımsağın taşıdığı tüm faydaları taşımaktadır. Sarımsak tozu özellikle düşük LDL diğer adıyla kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda HDL yani iyi kolesterolü artırır. Doymuş yağların çok sık tüketildiğinde kolesterol düzeylerinde yükselmeye yol açar. Bu da ateroskleroz gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Sarımsak tozu özellikle kolesterol hastalarına önerilir. Kolesterolü dengeleyen en etkili çözümlerden biridir. Doğal olarak kan insülin düzeylerini yükseltmeye yardımcı olur.