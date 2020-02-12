Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0283
  • 6,5814
  • 304.348
  • 119798
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kolesterolün ilacı sarımsak tozu 

Kolesterolün ilacı sarımsak tozu 

Kolesterolün ilacı sarımsak tozu 

Yemek ve salatalara katılan sarımsak tozu kolesterole çare oluyor. Taze sarımsakların kurutulup öğütülmesi sonucunda tuzla karıştırılması sonucu elde edilen bir ürün olduğu için sarımsak tozuyla yapılan yemeklerin tuz miktarına dikkat etmek gerekir. Sarımsak tozu sarımsaktan üretildiği için sarımsağın taşıdığı tüm faydaları taşımaktadır. Sarımsak tozu özellikle düşük LDL diğer adıyla kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda HDL yani iyi kolesterolü artırır. Doymuş yağların çok sık tüketildiğinde kolesterol düzeylerinde yükselmeye yol açar. Bu da ateroskleroz gibi birçok sağlık sorununa neden olabilir. Sarımsak tozu özellikle kolesterol hastalarına önerilir. Kolesterolü dengeleyen en etkili çözümlerden biridir. Doğal olarak kan insülin düzeylerini yükseltmeye yardımcı olur. 


Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz aşkının tüm gelişmeleri...
Photoshop'lu kolu alay konusu oldu! Akalın'dan açıklama geldi
Tolga Sarıtaş inzivaya çekildi
Yasak Elma'dan Şeyma Subaşı'na olay gönderme!
Serdar Ortaç'ın yeni aşkı ortaya çıktı!

Evlat Nöbetinde 6. Kavuşma

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı

İlk sahibinden, muayyer, fırsat aracı... Kartal ikinci el otomobil fiyatlarını yerinde araştırdık