Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,4497
  • 8,83
  • 461.889
  • 1076.34
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. ‘Kızım Gibi Kokuyorsun' filmi ABD'den 'En İyi Film' ödülüyle döndü
03 Eylül 2020 Perşembe 20:41 | Son Güncelleme:

‘Kızım Gibi Kokuyorsun' filmi ABD'den 'En İyi Film' ödülüyle döndü

‘Kızım Gibi Kokuyorsun' filmi ABD'den 'En İyi Film' ödülüyle döndü

Kültür Bakanlığı destekli ‘Kızım Gibi Kokuyorsun', festival ve ödül yolculuğuna devam ediyor.

Clémence Verniau, Çağlar Ertuğrul ve Yılşen Özdemir’in başrol oynadığı film, ABD’den ödülle döndü. Yapım, Method Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. Ekip, ödüllerini almak üzere Los Angeles’a gidemedi. Ancak onları temsilen oradan Melodi Baç, ödülü aldı. Yapım, yaşanan bir trajedinin ardından yolları kesişen Beatrice, Hevi ve İbrahim’in hikayesini konu ediyor. 

Beyrut Limanı'ndaki patlamada 190 kişi hayatını kaybetmişti... Bölgede 4 tondan fazla amonyum nitrata rastlandı!
New York Valisinden 'Federal yardımları' kesme tehdidinde bulunan Trump'a sert çıkış: Kente orduyla gelmesi gerekir
Ankara Valisi Şahin uyardı... Kentte sıcaklıklar '8-12 derece' yükselecek
Merkez Bankası açıkladı: İktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır
İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması: Hakaretlerinden derin endişe duyduk
Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, 5'inci kattan koltuğu aşağıya attı

Arnavutköy'de akılalmaz görüntü: Çocuklara aldırış etmedi, 5'inci kattan koltuğu aşağıya attı

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

MasterChef'te potaya kimler girdi? İşte eleme adayları!

Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi

Samsun'da 81 kilo esrar ele geçirildi

52 helyum balonu ile kilometrelerce yükseldi! işte o anlar...

52 helyum balonu ile kilometrelerce yükseldi! işte o anlar...