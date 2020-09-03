‘Kızım Gibi Kokuyorsun' filmi ABD'den 'En İyi Film' ödülüyle döndü

Clémence Verniau, Çağlar Ertuğrul ve Yılşen Özdemir’in başrol oynadığı film, ABD’den ödülle döndü. Yapım, Method Uluslararası Film Festivali’nde Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü’ne layık görüldü. Ekip, ödüllerini almak üzere Los Angeles’a gidemedi. Ancak onları temsilen oradan Melodi Baç, ödülü aldı. Yapım, yaşanan bir trajedinin ardından yolları kesişen Beatrice, Hevi ve İbrahim’in hikayesini konu ediyor.