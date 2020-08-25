25 Ağustos 2020 Salı 19:43 | Son Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer tatil sezonunu kapattı!
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.
“Tatil bitti, işbaşı yaptık” diyen Başak Dizer alışveriş merkezinde görüntülendi. Mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini yakından inceleyen Dizer, şık giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Ardında Teşvikiye’de bulunan Room adlı showroom mağazasına geçen Dizer, kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı.