Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kapattı! Mekânın sahibi değişti

Nişantaşı’nda bulunan mekânı Dizer’den devralan işletmeci Serkan Koca ise Cabbar adlı restoranıyla yeni bir konsept getirmeye hazırlanıyor. Yakın zamanda hizmete sunmaya hazırlandığı mekânını koronavirüs önlemleri kapsamında dizayn eden Koca, “Bir bahçenin içinde, sosyal mesafeyi koruyarak hizmet vermeye hazırlanıyoruz” dedi. Cabbar’ın dekorunda ise ödüllü mimar Abdullah Burnaz’ın imzası olacak.