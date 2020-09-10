  • $7,4601
  • 8,8584
  • 468.92
  • 1099.06
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güneş
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İftira dediler savcılığa koştular
10 Eylül 2020 Perşembe 19:18 | Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İftira dediler savcılığa koştular

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İftira dediler savcılığa koştular

Şikayetçi oldukları Sinan A. ile hakkında ‘Bir dönem sevgiliydi' şeklinde yorumlar alan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, yeniden savcılığa gitti: “İftiraya uğruyoruz.”

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Çiftin şikâyetinin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Dizer Tatlıtuğ’un bir dönem Sinan A. ile sevgili olduğu ve hatta ona borcu olduğu şeklinde haberler yapıldı. Tatlıtuğ çifti, hakaret içerikli sözler paylaşılmaya devam edince tekrar savcılığa başvurarak, suç duyurusunda bulundu. Söz konusu yorumlar sonrası Başak Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ, Sinan A.’yı tanımadıklarını, söz konusu paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde SAT-SAS harekâtları devam ediyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Mehmetçik zorlu eğitimine ''Kovid-19'' önlemleriyle devam ediyor

MasterChef'te eleme adayları belli oldu! Özgül'ün gözyaşları geceye damga vurdu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.