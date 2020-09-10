Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti İftira dediler savcılığa koştular

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti geçtiğimiz günlerde Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini rahatsız ettiğini ileri sürerek şikayetçi olmuşlardı. Çiftin şikâyetinin ardından çıkan haberlerle ilgili sosyal medya üzerinden Başak Dizer Tatlıtuğ’un bir dönem Sinan A. ile sevgili olduğu ve hatta ona borcu olduğu şeklinde haberler yapıldı. Tatlıtuğ çifti, hakaret içerikli sözler paylaşılmaya devam edince tekrar savcılığa başvurarak, suç duyurusunda bulundu. Söz konusu yorumlar sonrası Başak Tatlıtuğ ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ, Sinan A.’yı tanımadıklarını, söz konusu paylaşımlar nedeniyle itibarlarının zedelendiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.