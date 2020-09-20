Kitap okurken sarı nokta testi yapın

Gözün arkasında yer alan makula bölgesinde oluşan ve makula dejenerasyonu da denilen sarı nokta hastalığı ise yaşlanma ve çeşitli çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkarak görme kaybına kadar gidebiliyor. Memorial Ankara Hastanesi Göz Bölümü’nden Uz. Dr. Neslihan Astam, “Düz bir duvar kenarının yamuk görülmesi ya da bir kitap okurken sayfadaki bazı bölgelerdeki yazıların çukurlaştığı ya da eğildiğinin görülmesi de sarı nokta hastalığının bir diğer belirtisini oluşturmaktadır. İki gözle bakıldığında bu eğiklik çok fark edilmemekte, genellikle tek gözle bakıldığında ortaya çıkmaktadır. Yaş tipte eğik görme daha fazla olurken, kuru tipte ise görme düzeyi gözlükle dahi artış göstermemektedir. Gözlüğün düzeltemediği bir görme kaybı varsa sarı nokta hastalığından şüphelenilebilir” şeklinde uyardı.