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  3. Kırmızı Oda'nın Piraye Artun'u Tülin Özen rolünü anlattı
04 Eylül 2020 Cuma 20:52 | Son Güncelleme:

Kırmızı Oda'nın Piraye Artun'u Tülin Özen rolünü anlattı

Kırmızı Oda'nın Piraye Artun'u Tülin Özen rolünü anlattı

Binnur Kaya ile birlikte ‘Kırmızı Oda' adlı dizide oynayan Tülin Özen, rolünü anlattı.

Yapımda psikiyatrist Piraye Artun karakterini canlandıran Özen, “Her birimizin hikayesi eksik, tamamlanmaya muhtaç ve her zaman yeni yollara, yeni kapılara ihtiyacı var. ‘Kırmızı Oda’ doktor ya da danışan olması fark etmeden birbirimize nefes olmaya çalışacağımız bir dizi olacak diye hayal ediyorum. Piraye için, diğer karakterler için ve de izleyenler için” dedi. 

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