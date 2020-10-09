Kırgın Çiçekler dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız ekranlara geri dönüyor

Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni bir dizinin kadrosunda yer alacağını duyuran oyuncu Gökçe Akyıldız, "Uzun zaman sonra güzel bir projeyle ekranlara dönüyorum. Tam tarih veremem ama inşallah yakın zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.