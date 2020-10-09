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  • Kırgın Çiçekler dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız ekranlara geri dönüyor
09 Ekim 2020 Cuma 20:28 | Son Güncelleme:

Kırgın Çiçekler dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız ekranlara geri dönüyor

Kırgın Çiçekler dizisi ile yıldızı parlayan Gökçe Akyıldız ekranlara geri dönüyor

Evlendikten ve anne olduktan sonra uzun süre ekranlara ara veren Gökçe Akyıldız, dizilere geri dönüyor.

Star TV ekranlarında yayınlanacak yeni bir dizinin kadrosunda yer alacağını duyuran oyuncu Gökçe Akyıldız, "Uzun zaman sonra güzel bir projeyle ekranlara dönüyorum. Tam tarih veremem ama inşallah yakın zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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