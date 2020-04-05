Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7368
  • 7,3003
  • 350.572
  • 89552.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kimin ne kadar C vitaminine ihtiyacı var

Kimin ne kadar C vitaminine ihtiyacı var

Kimin ne kadar C vitaminine ihtiyacı var

Birçok sebze ve meyvede bulunan C vitamini bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğu rol oynuyor.

C vitamini açısından zengin yiyeceklere beslenme listemizde, özellikle son günlerde çok daha fazla yer verilmesi gerektiğini belirten Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık “Bebeklerde; 0-6 ay günde 40 miligram, 7-12 ay günde 50 miligram, çocuklarda; 1-3 yaş günde 15 miligram, 4-8 yaş günde 25 miligram, 9-13 yaş günde 45 miligram, gençlerde; 14-18 yaş 65 miligram, yetişkinlerde; 19 ve üzerindeki yetişkinler günlük 90 miligram C vitamini tüketmesi gerekmektedir” diyor. Ayrıca hamile kadınlar ve herhangi bir cerrahi operasyon geçirmiş bireylerde ihtiyaç duyulan C vitamini miktarı çok daha fazladır.  


Koronavirüs salgınının arkasında kimler var? Ertan Özyiğit açıkladı

Koronavirüs salgınının arkasında kimler var? Ertan Özyiğit açıkladı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Korona günlerinde kendimizi bırakmayalım

İspanyollar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası...