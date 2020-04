Kimin ne kadar C vitaminine ihtiyacı var

C vitamini açısından zengin yiyeceklere beslenme listemizde, özellikle son günlerde çok daha fazla yer verilmesi gerektiğini belirten Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık “Bebeklerde; 0-6 ay günde 40 miligram, 7-12 ay günde 50 miligram, çocuklarda; 1-3 yaş günde 15 miligram, 4-8 yaş günde 25 miligram, 9-13 yaş günde 45 miligram, gençlerde; 14-18 yaş 65 miligram, yetişkinlerde; 19 ve üzerindeki yetişkinler günlük 90 miligram C vitamini tüketmesi gerekmektedir” diyor. Ayrıca hamile kadınlar ve herhangi bir cerrahi operasyon geçirmiş bireylerde ihtiyaç duyulan C vitamini miktarı çok daha fazladır.