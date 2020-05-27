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  3. Kilosu 1000 lira! Salep hasadı başladı
27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:39 | Son Güncelleme:

Kilosu 1000 lira! Salep hasadı başladı

Kilosu 1000 lira! Salep hasadı başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, doğada sökümü yasak olan ancak hazırlanan proje kapsamında 5 yıldır tarımı yapılan ve 'salep' olarak bilinen yabani orkide bitkisinin hasadı devam ediyor.

Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali, kilosu 1000 liraya kadar alıcı buluyor. Çiftçiler, " Koruma altındaki endemik bir tür olduğu için doğadan sökümü yasak. Sökülmesi halinde 72 bin TL cezası var” dedi.


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