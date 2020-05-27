Kilosu 1000 lira! Salep hasadı başladı

Yaş halde kilosu 60 liradan üreticiden alınan salep bitkisinin işlenmiş toz hali, kilosu 1000 liraya kadar alıcı buluyor. Çiftçiler, " Koruma altındaki endemik bir tür olduğu için doğadan sökümü yasak. Sökülmesi halinde 72 bin TL cezası var” dedi.