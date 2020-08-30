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  3. Kilolar eve hapsetti! 3 yıldır dışarı çıkamıyor
30 Ağustos 2020 Pazar 23:50 | Son Güncelleme:

Kilolar eve hapsetti! 3 yıldır dışarı çıkamıyor

Kilolar eve hapsetti! 3 yıldır dışarı çıkamıyor

Diyarbakır'da obezite hastalığına yakalanan ve kullandığı ilaçların yan etkisiyle 180 kiloya çıkan Şükran Koşan (34), el ve ayaklarındaki şişkinlikler nedeniyle hareket edemez hale gelince eve hapsoldu.

3 yıldır evden çıkamayan Koşan, yardım çağrısında bulunarak, "Sadece pencereye ve balkona çıkıyorum. Lavaboya kadar gidiyorum, gece ve gündüz ağlıyorum" dedi.

Şükran Koşan, “Bana el uzatın, bu azaptan kurtarın beni" diye konuştu.

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