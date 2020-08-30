Kilolar eve hapsetti! 3 yıldır dışarı çıkamıyor

3 yıldır evden çıkamayan Koşan, yardım çağrısında bulunarak, "Sadece pencereye ve balkona çıkıyorum. Lavaboya kadar gidiyorum, gece ve gündüz ağlıyorum" dedi.

Şükran Koşan, “Bana el uzatın, bu azaptan kurtarın beni" diye konuştu.