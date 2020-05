Kestanenin kabuğu da faydalı

Kanserden alzheimer'a kadar birçok hastalıktan koruyor. Vitamin açısından zengin olan kestanenin kabuğu da içi kadar faydalıdır. Protein, potasyum, fosfor, kalsiyum, magnezyum gibi madde ve mineraller içeren kabukları haşlayarak elde edeceğiniz suyu, her gün bir bardak tükettiğinizde birçok hastalığa şifa bulabilirsiniz. Bitkisel tedavi uzmanları kestane kabuğundan elde edilen suyun faydalarını şu şekilde sıralıyor: Kas sisteminde su seviyesini düzenleyip, kansızlığa iyi gelir ve kan dolaşımını hızlandırıp, varis oluşumunu engeller. Beyinsel ve fiziksel yorgunluğu önler. Her 100 gramında yeteri kadar C vitamini barındırır. Ateş düşürücü özelliği vardır. Kabuklar püre haline getirilip, balla karıştırılırsa çocukların iştahını açar.