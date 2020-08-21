Kerem Bürsin'den 'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel'e övgü dolu sözler! 'Müthiş bir insan, şanslıyım'

Oyuncu Kerem Bürsin, Ezgi Mola’nın YouTube kanalından yayınladığı programına konuk oldu. Ezgi Mola ile keyifli bir sohbete imza atan Bürsin, ‘Sen Çal Kapımı’ dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel sorularını yanıtsız bırakmayarak, oyuncuya övgüler yağdırdı.

Ezgi Mola’nın yönelttiği ‘Hande çok tatlı bir kız değil mi?’ sorusuna Kerem Bürsin, “Hande müthiş bir insan. Gerçekten acayip motive edici biri. Asla söylenmiyor. Benden çok daha fazla çalışıyor. Herkesle çok iyi anlaşıyor. O konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Hande’de sıfır ego. Gerçekten dürüst olacağım hiç beklemiyordum. Ben dedim ki bakalım ne ile karşılaşacağız. Ben şoke oldum. Bu çok güzel bir şey” şeklinde cevap verdi.

