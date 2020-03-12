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  3. Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 'köpek' sorunu!

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 'köpek' sorunu!

Kerem Bürsin ile Serenay Sarıkaya'nın 'köpek' sorunu!

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya ile birlikte oldukları dönemde sahiplendikleri köpekler için karşı karşıya geldi. Bürsin, "Bu konu bir şekilde çözümlenmeli" diye konuştu.

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Hande Erçel ile ‘Sen Çal Kapımı’ adlı dizide rol almaya hazırlanan Kerem Bürsin, arkadaşlarıyla buluştu. Bürsin, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikteyken sahip oldukları köpekleri için görüştükleri yönünde çıkan haberlere açıklık getirdi. Yazılanları doğrulayan Bürsin ancak bu konudan artık rahatsızlık duyduğunu dile getirdi. Bürsin, “Bir tanesi benim bir tanesi onun. Bu konu bir şekilde çözümlenecek. Bence artık görüşmeye de gerek yok” diyerek Sarıkaya’ya göndermede bulundu. Hande Erçel ile tanıştığını aktaran oyuncu, “Çok iyi bir insan ve oyuncu” dedi.


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