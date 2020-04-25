Kerem Bürsin: Cebindeki parayla insan olunmaz

Amerika'da yaşayan arkadaşlarından örnek vererek karşılaştırma yapan Bürsin, " Amerika’da tanınan, başarılı bir oyuncu arkadaşım var sevgilisi garson. Bu normal bir şey orada. Türkiye’de sınıflara çok ayrılıyoruz. Hepimiz insanız, garsonlara davranış biçimi veya valeye, farklı. Sırf cüzdanın kalınlığıyla insanın insanlığı değerlendirilmemeli” diye konuştu.