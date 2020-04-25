Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9611
  • 7,5422
  • 386.679
  • 98759
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kerem Bürsin: Cebindeki parayla insan olunmaz

Kerem Bürsin: Cebindeki parayla insan olunmaz

Kerem Bürsin: Cebindeki parayla insan olunmaz

Karantina günlerini evde geçirerek gerekli izolasyon kurallarına uyan oyuncu Kerem Bürsin, Avrupa'ya oranla Türkiye'de daha çok sınıf farkı olduğunu anlattı.

Amerika'da yaşayan arkadaşlarından örnek vererek karşılaştırma yapan Bürsin, " Amerika’da tanınan, başarılı bir oyuncu arkadaşım var sevgilisi garson. Bu normal bir şey orada. Türkiye’de sınıflara çok ayrılıyoruz. Hepimiz insanız, garsonlara davranış biçimi veya valeye, farklı. Sırf cüzdanın kalınlığıyla insanın insanlığı değerlendirilmemeli” diye konuştu.


Kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi

Kavga ihbarına giden polise, pasta sürprizi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hurmanın bilinmeyen mucize faydaları

İftarda dikkat edilmesi gerekenler