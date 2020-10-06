Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek'ten dedikodulara çifte yanıt! 'Biz iyi anlaşan arkadaşız!'

‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinin Fekele'si Kerem Alışık ve Züleyha'sı Hilal Altınbilek'in Acarkent’te birlikte aynı eve taşındıkları iddia edildi. Sık sık birlikte oldukları yönünde haberleri yapılan ikili, önceki gün yaptıkları açıklamalarla çok iyi arkadaş olduklarını söyledi. Hilal Altınbilek, ‘’İspatlarınız ısrarlarınız kadar büyük olsun lütfen’’ yazarken Kerem Alışık ise 'Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız, hepsi bu" dedi ve ekledi: ‘’Bazen sen ne söylersen, ne kadar söylersen karşındakinin anlamak istediği kadar kalıyor sözlerin. Söz söz olalı böyle eziyet görmemiş oluyor. Halbuki biraz anlayıp, dinlemeye çalışılsa, biraz incelik gösterilse incinmeyecek insanın yüreği. Son söz şöyle; biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız, hepsi bu.’’