Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi!

Kerem Alışık, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinde birlikte rol aldığı Hilal Altınbilek ile aralarında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Daha önce birçok kez birlikte anılan ancak her fırsatta bu haberleri yalanlayan Kerem Alışık’ın hafta sonu Altınbilek’in köpeğini gezdirmesi bu iddiaları bir kez daha gündeme getirdi.

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Altınbilek ile yeniden haklarında ‘aşk yaşıyorlar’ haberleri çıkan Alışık, ortada bir birliktelik olmadığını açıkladı. Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “Biraz anlayıp, dinlemeye çalışılsa incinmeyecek insanın yüreği... Ama bu durumda sabırla aynı sözü bir kere daha tekrarlamak gereği oluşuyor. Biz Hilal ile set içinde ve set dışında iyi anlaşan iki arkadaşız. Hepsi bu.”