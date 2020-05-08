Kepçe kulak travma nedeni

Özellikle çocuklarda kepçe kulak operasyonunun geciktirilmeden yapılması, psikolojik açıdan oldukça önemlidir. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi uzmanı Op. Dr. Koray Urgu, “Okul çağında kepçe kulak deformitesi olan çocukların ruhsal travma, okulda başarısızlık ve sosyal çevreden kaçınma gibi bulgularının kepçe kulak nedeni ile ortaya çıkabilir. Erişkin yaştaki hastalarda ise ameliyat sonrasında özgüvenlerinde artış gözlemlenir. Kepçe kulak operasyonu erişkin ve çocuklarda ortaya çıkabilecek ruhsal travmaları önler. Kepçe kulak düzeltilmesi kulak gelişiminin tamamlandığı 5-6 yaşından sonra yapılabilir” diye konuştu.