Kendine hakim ol!

BEDİR ACAR



Sosyal medyada geçirilen ortalama zaman süresi tavan yaptı.

Tüm bunlarla birlikte metabolizma üzerindeki stres de katlandı.

Salgın dolayısıyla zaten haddinden fazla endişe ve kaygı yüklü olan metabolizmaya bir de ‘kendimizi iyi yönetememe’ sorunu eklendi.

Oysa, madem kendi OHAL’imizi ilan ettik, o halde kendi sürecimizi de iyi yönetmek zorundayız.

Uzmanlara göre, ‘nasıl olsa evdeyiz’ diye geç yatmamaya ve geç kalkmamaya özen göstermek gerekiyor.

Çünkü uyku sürelerindeki değişim, yaşam kalitemizi, psikolojik durumumuzu önemli ölçüde etkiliyor.

Dolayısıyla yapacak bir şey olmasa bile, sabahları en geç 8’de kalma alışkanlığından vazgeçilmemeli.

Ev egzersizleri için internette tonlarca video var. Yaşımıza ve karakterimize uygun olan idmanları yapmak eğlenceli olabilir.

Stres yüzünden yemeğe abananlar var. Evde kısıtlı hareket alanı varken, mutfakla ‘fazladan’ kurulan bir ilişki kiloları da beraberinde getirecektir. O halde, ikinci tabağa uzanırken, bir kere daha düşünmek gerekiyor.

Evde bize iyi gelecek etkinliklerden biri de sanatsal faaliyetlere dahil olmak.

Pek çok müze, online olarak sergilerini izlenime açtı. Kütüphaneler, film festivalleri de öyle.

Bunları takip ederek ‘kendime iyilik yaptım’ duygusunu metabolizmaya yaşatmak, yine uzmanlara göre, iyi hissetmemizi sağlayacak etmenlerden.

Mesela her gün, sinema tarihine damga vurmuş bir film izlesek, külliyatı epey devirmiş oluruz.

Günde bir-iki saatimizi kitap okumaya ayırsak, Türkiye’nin kitap okuma ortalamasını yükseltmiş oluruz.

EVDE HARMANDALI ÖĞRENDİ



Nöroloji uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, salgın dolayısıyla evde kalınan şu dönemde uyku düzeninin bozulmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Örmeci, yapacak hiçbir şeyimiz olmasa bile en geç sekizde kalkmayı alışkanlık haline getirmeliyiz diyor. Çünkü uyku düzeninin bozulması yukarıda da belirttiğimiz üzere metabolizmayı olumsuz etkiliyor. Bu da artı bir stres demek.

Evde teknolojiyi yararlı biçimde kullanarak, hayatın daha da renkli hale getirilebileceğini ifade eden Örmeci, kendinden örnek veriyor: İnternetteki videoları izleyerek evde harmandalı oynamayı öğrendim.

Yapmak isteyip de yapamadığımız şeyler için evde kalınan süreyi iyi değerlendirmek lazım.

40 GÜN 40 SANATÇIDAN KONSER



Poll Production'ın YouTube kanalında 40 gece, 40 ayrı sanatçıdan her akşam (21:15) konser var.

Bu kapsamda bu akşam Muazzez Ersoy ve Kutsi, yarın Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, 12 Nisan'da Zara, 13 Nisan'da Serkan Kaya, 14 Nisan'da Hande Yener, 15 Nisan'da Murat Dalkılıç, 16 Nisan'da Serdar Ortaç ve 17 Nisan'da Emre Altuğ konser verecek.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Bienali bünyesinde her cuma kısa filmler sinemaseverlerle online buluşacak. Vakfın sitesinden izleyebilirsiniz.

Aslında seçenek çok, yeter ki biz irademize sahip çıkıp, kendimize hakim olalım; koronavirüs kaygısı derken, strese yenik düşmeyelim.