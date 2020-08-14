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  • Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan örnek davranış! Doğduğu gün yardım dağıttı
14 Ağustos 2020 Cuma 21:06 | Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan örnek davranış! Doğduğu gün yardım dağıttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan örnek davranış! Doğduğu gün yardım dağıttı

Kenan İmirzalıoğlu'nun oyuncu eşi Sinem Kobal dün 33. yaş gününü kutladı.

Günler öncesinden sevenlerine sosyal medyadan seslenerek doğum gününde hediye yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını isteyen Kobal kanser hastası çocuklar için yardım topladı. Anne olmak için gün sayan Sinem Kobal'ın bu örnek davranışı, takipçileri tarafından takdir edildi.  

Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal ile denizin içinde keyifli anlar geçirdikleri kısa videoyu “Arkadaş” isimli şarkının müziği ile yayınlayarak yakın dostunun doğum gününü kutladı. Aynı zamanda aralarındaki güçlü bağı da gözler önüne serdi. 

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