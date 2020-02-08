Kenan İmirzalıoğlu'nun cüzdanı eşi Sinem Kobal'a emanet

Mekândan çıkarken gazetecileri karşısında gören İmirzalıoğlu, mekân yetkililerine “Basın varmış. Niye söylemediniz ki? Fark etmedeniz mi?” diyerek tepki gösterdi. Çıkışta valelerin ücret istemesi üzerine İmirzalıoğlu elini cebine götürdü. Parası olmadığını fark eden ünlü oyuncu, arkasında oturan eşinden para alıp valeye verdi. İmirzalıoğlu, “Cüzdanım eşimdeydi. Ondan cüzdanımı istedim” deyip güldü.