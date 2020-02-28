Kemoterapinin yan etkileri azaltılabiliyor

Fitoterapi, kanser hastalarının da tedavisinde, mide bulantısını önleyici ya da tedaviye destek olarak kullanılabiliyor. Ancak bitkilerin kullanımının doktor kontrolünde yapılması gerekiyor, çünkü bazı ilaçlarla etkileşime girerek tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor. İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Atilla Özkan meyan kökünün mideye iyi gelirken tansiyonu yükselttiğini, sarı kantaronun ise en çok “ilaç etkileşimi” olan bitkilerden biri olduğunu belirtti. Özkan, “Yüksek doz C vitaminin, kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediği biliniyor” diye konuştu.