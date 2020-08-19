Kemoterapi sürecinde doğru beslenme önemli

Hastalığın tedavi sürecinde farklı yöntemler uygulanabilir. Onkoloji Diyetisyeni Tuğçe Aytulu "Kemoterapi sürecinde bulantı veya kusma olabilir. Bulantıların uzun sürmesi iştahı etkileyebilir ve kilo kaybına yol açabilir. Kusmanın çok olması durumunda dehidrate (vücuttan elektrolit ve sıvı kaybetme) olunabilir. Bu da vücut minerallerinin azalmasına bağlı başka sorunlar ortaya çıkarabilir. Bulantı ve kusmaya etkili bir çözüm bulabilmek için önce nedenini bilmek gerekir. Bulantının tedavisi kişiye özeldir. Kemoterapiden kaynaklanan bulantı için, doktorun önerdiği ilaç tedavisi uygulanmalıdır. Anksiyete ya da halsizlikten kaynaklanan bulantı için ise fiziksel veya mental rahatlama teknikleri uygulanabilir veya diyette bazı değişiklikler yapılabilir. Çok sulu olmayan, kızarmış ekmek, galetalar, peksimet, leblebi gibi kuru yiyecekler bulantıyı azaltabilir" diyor. Diyetisyen Tuğçe Aytulu, "İştah kaybı veya yeme konusunda isteksizlik kemoterapinin sıklıkla karşılaşılan yan etkilerinden biridir. Yemek yiyememe kilo kaybına neden olabilir ve kilo kaybı güçsüzlük ve halsizliğe neden olabilir. Bu durumda doktordan ya da diyetisyenden destek alınmalıdır. Doktor ya da diyetisyenlerin destek ürün önerileri uygulanmalıdır. Bunun dışında küçük hacimli ve yüksek kalorili gıdalar tüketmek uygun olacaktır" diye ekliyor.