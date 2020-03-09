Kemiklerin ilacı kestane

Kestanenin faydaları arasında sayabileceğimiz bir diğer önemli nokta da, kemik mineral yoğunluğunu artırmasıdır. Kemik sağlığı deyince aklımıza bakır ve magnezyum gelmez. Ancak bakır demiri absorbe eder, üstelik kemik büyümesi ve gelişiminde de önemli rol oynar. Magnezyum da kemik mineral yoğunluğunu artırır. Kestanede bolca bulunabilen bu 2 mineral sayesinde, yaşlanmanın kemikler üzerindeki osteoporoz benzeri etkilerini önlemek ya da yavaşlatmak mümkündür. Kestane, lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler. Lifler ayrıca yediklerinizdeki besleyici malzemelerin mümkün olduğunca fazla emilmesini de sağlar. Kestanenin bir diğer faydası ise beyin fonksiyonlarını iyileştirmesidir. İçinde bulunan B vitaminleri, nörolojik gelişim ve fonksiyonla doğrudan bağlantılıdır. Dahası kestanede bulunan potasyum, beyne kan akışını artırır, sinir sisteminin sağlığını korur, konsantrasyonu ve hafızayı güçlendirir. Alzheimer'a karşı kalkan oluşturur.

KOLESTEROLÜ DENGELER



Kestane ayrıca, antioksidan özelliğiyle kanserle sonuçlanabilecek hücre mutasyonlarını engeller, yapısındaki potasyum sayesinde vücutta su akışını kontrol ederek tansiyonu düzenler ve kalp krizleriyle inmeleri önlemeye yardımcı olur. İçeriğinde bulunan kaliteli yağ asitleri de kolesterolü dengeleyerek, vücutta enflamasyonu ve kan pıhtılarının oluşma ihtimalini azaltır.