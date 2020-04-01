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  3. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal konuştu: Babamın filmlerini izlemiyorum

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal konuştu: Babamın filmlerini izlemiyorum

Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal konuştu: Babamın filmlerini izlemiyorum

Ev karantinasını devam ettiren oyuncu Ali Sunal, sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle soru - cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Sunal, babasının filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. Sunal bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ şeklindeki soruya “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını verdi. Oyuncu ayrıca 'Hababam Sınıfı' serilerinde oynamayı düşünmediğini de söyledi.


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