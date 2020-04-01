Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal konuştu: Babamın filmlerini izlemiyorum

Sunal, babasının filmleriyle ilgili yaptığı itirafla dikkat çekti. Sunal bir takipçisinden gelen ‘Kemal Sunal filmlerini izledin mi hiç?’ şeklindeki soruya “Kaybettiğimizden beri izleyemiyorum, kızımla inşallah” yanıtını verdi. Oyuncu ayrıca 'Hababam Sınıfı' serilerinde oynamayı düşünmediğini de söyledi.