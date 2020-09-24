  • $7,6277
  • 8,9155
  • 458.296
  • 1119.56
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
24 Eylül 2020 Perşembe 20:59 | Son Güncelleme:

Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor

Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 5 yaşındaki Mehmet Can ile kardeşi 3 yaşındaki Yağmur Göküş, vücutlarında kelebek hastalığının (Epidermolizis Bülloza) neden olduğu yaralarla yaşam mücadelesi veriyor.

Baba Kayhan Göküş, evlatlarına dokunamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Ekonomik olarak da zor zamanlar yaşadıklarını anlatan Göküş, "Ben kimseden yardım istemiyorum ama devletimizden çocuklarım için yara örtüsü istiyorum" dedi.

<p>İstanbul'da 120 kilometre hızla gidip makas atan hafriyat kamyonu sürücüsü kameraya yansıdı.</p>

Hafriyatıyla korkuttu: 120 kilometre hızla gitmesine rağmen kamyona yetişemedi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Bakanlar Akar ve Varank ile TSK komuta kademesi TÜBİTAK SAGE'yi ziyaret etti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.