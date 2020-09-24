24 Eylül 2020 Perşembe 20:59 | Son Güncelleme:
Kelebek hastası kardeşler yardım bekliyor
Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 5 yaşındaki Mehmet Can ile kardeşi 3 yaşındaki Yağmur Göküş, vücutlarında kelebek hastalığının (Epidermolizis Bülloza) neden olduğu yaralarla yaşam mücadelesi veriyor.
Baba Kayhan Göküş, evlatlarına dokunamadıkları için üzgün olduklarını söyledi. Ekonomik olarak da zor zamanlar yaşadıklarını anlatan Göküş, "Ben kimseden yardım istemiyorum ama devletimizden çocuklarım için yara örtüsü istiyorum" dedi.