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22 Ekim 2020 Perşembe 17:58 | Son Güncelleme:

Kefir vücudu virüsten koruyor

Kefir vücudu virüsten koruyor

Virüs ve bakterilere karşı korunmak, sağlıklı bir yaşam için her zaman büyük önem taşıyor.

Kovid-19 pandemisinin tüm dünyayı sardığı bir dönemde mikroplardan korunarak hasta olmamak daha da önem kazanmış durumda. Kefir, vücudu bakteri ve virüslerden korumada etkili bir içecek. Mikrobiyolog Öğr. Gör. Dr. İpek Ada Alver, süt ve kefir tohumlarının mayalanması sonucu bazı yararlı bakteri ve maya türlerinin meydana gelmesiyle oluşan kefirin, kalp-damar ve mide-bağırsak sağlığına faydaları ve kanser oluşumunu engellemesinin yanında immun (bağışıklık) sistemi güçlendirmesi bakımından çok önemli olduğunu vurguladı. Dr. İpek Ada Alver, “B1, B12 ve K2 vitamini, kalsiyum, magnezyum, biotin, folik asit, amino asitler bakımından zengin olan kefir, özellikle bağırsaktaki yararlı bakterilerin artışına neden olarak bu bakterilerin vücuda dışarıdan giren ya da vücutta oluşan mikroorganizma ve tümör hücreleri gibi yabancı maddelerle savaşmasına yardımcı olur dolayısı ile bağışıklık sistemini güçlendirmektedir” dedi. 

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