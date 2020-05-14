Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9715
  • 7,5624
  • 384.638
  • 100159
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güneş
    3. >
  3. Kediyi tedavi eden hastaneye Japonya'dan sürpriz

Kediyi tedavi eden hastaneye Japonya'dan sürpriz

Kediyi tedavi eden hastaneye Japonya'dan sürpriz

İstanbul Küçükçekmece'de bir anne kedi yaralı yavrusunu ağzına alıp bir hastanenin aciline getirdi.

Hastanenin sağlık çalışanları ise anne kedinin ve yavrusunun derdinin peşine düştü. O anlar kameralara yansırken hem mutlu etti, hem de duygulandırdı. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntüleri izleyen Japon bir kadın bağışta bulunmak istedi. Japon kadın, içine 30 bin yen (2 bin lira) para koyduğu mektubu Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne gönderdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, mektubunda, anne kedi ve yavrusuna hastanede gösterilen ilgiden çok etkilendiğini vurgulayarak, hastane görevlilerine minnettar olduğunu ifade etti.


Belediye yıkım ekipleri Yılmaz Özdil'in evinde

Belediye yıkım ekipleri Yılmaz Özdil'in evinde

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

BİM'e bugün neler geliyor?

Avrupa'dan talep yağıyor! Kilosu 800 lira