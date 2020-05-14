Kediyi tedavi eden hastaneye Japonya'dan sürpriz

Hastanenin sağlık çalışanları ise anne kedinin ve yavrusunun derdinin peşine düştü. O anlar kameralara yansırken hem mutlu etti, hem de duygulandırdı. Sosyal medyada büyük ses getiren görüntüleri izleyen Japon bir kadın bağışta bulunmak istedi. Japon kadın, içine 30 bin yen (2 bin lira) para koyduğu mektubu Türkiye’nin Tokyo Büyükelçiliği’ne gönderdi. İsminin açıklanmasını istemeyen kadın, mektubunda, anne kedi ve yavrusuna hastanede gösterilen ilgiden çok etkilendiğini vurgulayarak, hastane görevlilerine minnettar olduğunu ifade etti.